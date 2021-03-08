وزارة الرياضة تحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حددت وزارة الرياضة موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومجلس نادي الزمالك، وكافة المنشآت التي تديرها لجان مؤقتة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن الانتخابات لكافة الهيئات التي تديرها لجان مؤقتة ومنها الزمالك واتحاد الكرة، ستتم خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر 2021.

وذكرت الوزارة، أنه إعمالا لأحكام لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فإن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات تلك الهيئات سوف تجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية والتي تنتهى في 30 يونيو 2021.

وأضاف البيان: "سيتم الدعوة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، فيما تُجري العملية الانتخابية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضة الأوليمبية بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 أكتوبر 2021 وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات ومنها كذلك الهيئات التي تديريها لجان مؤقتة ومنها نادى الزمالك والاتحاد المصرى لكرة القدم".