بعد تألقه مع الاتحاد السكندري.. رزاق سيسيه ينضم لمنتخب كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري مكافأة من العيار الثقيل بعد تألقه في الدوري المصري في الأونة الأخيرة، وهي رسالة استدعاء رسمي من منتخب بلاده.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لاستئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون العام المُقبل.

وتلعب كوت ديفوار خلال مشوار التصفيات مباراتين في حضور رزاق سيسيه، الأولى ستكون يوم 26 من الشهر الجاري أمام النيجر، والثانية ستكون ضد إثيوبيا يوم 30 من الشهر ذاته.

ولفت رزاق سيسيه الأنظار إليه بشدة في الأونة الأخيرة بعد تألقه مع فريق الاتحاد السكندري وتحوله إلى أحد أبرز نجوم مسابقة الدوري المصري الممتاز.