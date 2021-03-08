مصدر يكشف لمصراوي.. موعد عودة محمود متولي للمشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن محمود متولي بدأ يشارك في جزء من التدريبات الخفيفة للفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "البعض لديه خلط ما بين المشاركة في التدريبات الخفيفة وإمكانية العودة للمشاركة في المباريات خاصة ما بعد الإصابات الصعبة مثل الرباط الصليبي".

وأضاف: "محمود متولي تعرض للإصابة في 17 أغسطس من العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أسوان وخضع لعملية جراحية بعدها بيومين تحت إشراف طبيب العظام الدكتور احمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي وقتها".

وأوضح أن البروتوكول الطبي المعروف لإصابات الرباط الصليبي يفرض أن لا يعود اللاعب للمشاركة في المباريات قبل مرور 9 شهور من الإصابة.

وتابع: "محمود متولي بحاجه إلي شهر كامل من التدريبات التدريجية وسوف يحتاج لموافقة الدكتور أحمد عبدالعزيز قبل دخول التدريبات الجماعية القوية ومن ثم المشاركة في المباريات".

وشدد المصدر أن محمود متولي يخوض تدريبات خفيفة بالكرة بجانب المشاركة في جزء من التقسيمة مع زملائه ولكن دون أي إلتحامات فنية.

ويدخل الفريق الأحمر معسكر مغلق غداً إستعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.