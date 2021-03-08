بركلات الترجيح.. بتروجيت يتأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز على كوكاكولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسمت ركلات الترجيح فوز بتروجيت على كوكاكولا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

والتقى الفريقان على ملعب السكة الحديد، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم تأهل أحد الفريقين المتنافسين.

ونجح بتروجيت في الفوز بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى منافسات ربع النهائي من المسابقة ويلتقي مع الفائز من مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري.

وتأهل بتروجيت إلى منافسات دور الـ16 على حساب المقاولون العرب بعد الإطاحة به في دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة 3-1.