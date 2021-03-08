قاسم: بنشرقي أكد أن اعتراضه على باتشيكو أمام الترجي "شائعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين على عقد جلسة خاصة مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي.

وأكد قاسم أن تحدث مع اللاعب المغربي حول أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي شائعات.

ومن جانبه، أكد بنشرقي أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأوضح اللاعب أن ما أثير خلال الساعات الماضية بغضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك للدولي المغربي، أنه أحد العناصر الأساسية والجميع يثق في قدراته وإمكانياته.

وطالب أشرف قاسم اللاعب بالتركيز فقط داخل اللعب خلال الفترة المقبلة لعودة الفريق لطريق الانتصارات.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري we المصري.

وقبل أيام تلقى فريق الزمالك خسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.