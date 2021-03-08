صفقات الهلال | مهاجم أبها ستراندبيرج مطلوب في الهلال!

يسعى الهلال لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع السويدي كارلوس ستراندبيرج، مهاجم أبها، المعار من الحزم، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ويقدم ستراندبيرج مستويات مميزة في الموسم الحالي، وهو مرشح بقوة للتتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي، حيث سجل 14 هدفًا حتى الآن، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي المتصدر جوميز “الهلال“، وفابيو أبرو “الباطن”.

ويبلغ ستراندبيرج من العمر 24 سنة، حيث بدأ مسيرته الكروية في أحد أندية الهواة في السويد، قبل أن ينتقل منه إلى هاكن، والذي توج معه هدافًا لدوري الشباب، وبعد ذلك تم تصعيده للفريق الأول، ومنه انتقل في أول تجربة احترافية، عندما انضم إلى سسكا موسكو الروسي، في 2015، ثم انتقل بين عديد الأندية داخل السويد وخارجها؛ أبرزها “مالمو، كلوب بروج”.

وانضم اللاعب إلى الحزم في صيف عام 2019، قبل أن تتم إعارته إلى أبها، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وطوال مسيرته الاحترافية، نجح ستراندبيرج في إحراز 104 أهداف، وصنع 21 آخرين، خلال 228 مباراة رسمية، أما مع أبها فقد سجل النجم السويدي منذ بداية الموسم 14 هدف، في 21 مباراة رسمية بالدوري.