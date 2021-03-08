الميركاتو السعودي | هل يرحل فلادان عن تدريب الاهلي قبل مباراة النصر؟

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كشفت مصادر قريبة الصلة من النادي الاهلي السعودي حقيقة ما تردد عن رحيل المدرب الصربي، فلادان ميلويفيتش، عن قيادة الفريق الأهلاوي.
وكان الاهلي قد تعرض للخسارة أمام ضمك في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأصبح ترتيب الفريق في المركز الرابع.
وتردد في الساعات الماضية أن فلادان سيغادر تدريب الاهلي، قبل مباراة النصر المقبلة، لكن الصحفي السعودي عبدالله أحمد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “المدرب فلادان .. يقود تدريبات النادي الأهلي .. استعدادًا لمباراة النصر يوم الخميس”.
وقاد فلادان الاهلي حتى الىن في 39 مباراة، وحقق الانتصار في 17 لقاء، وتعادل 6 مرات، وخسر في 16 مباراة، وجمع 57 نقطة، وسجل الفريق معه 56 هدفًا، واستقبل 62 هدفًا.
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