زيزو لاعب الزمالك: لم أطلب تعديل تعاقدي وملتزم بالبقاء في الفريق

أكد أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك التزامه الكامل بعقده مع الفريق.

وقال زيزو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه،اليوم الإثنين، إنه لا صحة لما تردد حول إتفاقه مع أي ناد آخر تمهيدًا للانتقال إليه، مؤكدًا بقاءه مع الفريق.

وأضاف:”البعض يسعى لأثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لاسقاط الفريق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا”.

وتابع:” لم أطالب بتعديل عقدي مع الزمالك، وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن أطلب تعديلها، حيث أن تركيزي ينصب فقط في مباريات فريقي للحفاظ على تصدرنا لجدول الدوري المصري، وخطف تذكرة الصعود بدوري أبطال أفريقيا”.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في يونيو عام 2022، وقد ذكرت تقارير عدة رغبة اللاعب في تعديل عقده الحالي وذلك من أجل الموافقة على تجديد عقده.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة 1 / 3 أمام مضيفه الترجي التونسي، أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط، والترجي صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط، فيما يقبع تونجيت السنغالي في المركز الأخير برصيد نقطة.