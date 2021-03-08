فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرفاع والرفاع الشرقي في الدوري البحريني

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الرفاع والرفاع الشرقي، في قمة مباريات اليوم ببطولة الدوري البحريني (دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني)، لحساب الجولة 11، والتي استضافها ستاد مدينة خليفة الرياضية.

عزز الرفاع صدارته لجدول ترتيب الدوري البحريني بعد فوزه على الوصيف الرفاع الشرقي بهدفين دون مقابل، لينفرد بالصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

أنهى الرفاع الشوط الاول متقدماً بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 18 عن طريق اللاعب “على جعفر مدن”، وفى الشوط الثاني بالدقيقة 57 أضاف “الحميدان” الهدف الثاني لفريقه والسادس له هذا الموسم.

بهذا الفوز رفع الرفاع رصيده الى النقطة 31 فى الصدارة، فى المقابل تجمد رصيد الرفاع الشرقي عند 19 نقطة فى المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء الجولة.

ويعيش الرفاع سلسلة نتائج مميزة في جميع مواجهاته السابقة أمام الرفاع الشرقي، ففي آخر 10 مباريات فاز 5 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر مرة يتيمة ترجع إلى سبتمبر 2018 ضمن منافسات الدوري البحريني الممتاز.

وتبدو مهمة هزيمة الرفاع من أصعب المهام بالنسبة لأي فريق في البحرين حاليًا، حيث يعد نادي الرفاع أفضل فريق في البلاد وضمن الأفضل في غرب آسيا منذ سنة مضت، فلم يخسر أي مباراة على كافة الأصعدة منذ تاريخ 29 فبراير 2020، حين تعرض للخسارة بنتيجة 2/4 أمام مضيفه النجمة ببطولة الدوري.

واستطاع الرفاع تحقيق الفوز في 21 مباراة منذ مارس الماضي حتى الآن، من بينهم 12 فوز متتالي في الفترة من 4 ديسمبر 2020 حتى 4 مارس 2021 ما بين الدوري وكأس ملك البحرين.

إليكم فيديو تسجيلي للمباراة كاملة