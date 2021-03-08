بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والقادسية في الدوري الكويتي STC

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم في الكويت بين نادي الكويت والقادسية في الدوري الكويتي الممتاز STC ضمن الجولة 7 المؤجلة منذ أسبوعين.

وكان مقررًا إقامة مباراة القمة بين الكويت والقادسية يوم 23 فبراير الماضي، لكن تقرر تأجيلها حتى اليوم الاثنين 8 مارس 2021.

تنطلق مباراة الكويت والقادسية على ملعب الأخير “محمد الحمد” في تمام الساعة 15:20 بتوقيت جرينيتش، 17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على شاشة القناة الرياضية الكويتية المفتوحة على النايل سات بصوت المعلق الرياضي “طارق الملا”، كما ينقل بث مباشر المباراة على قناة الكأس القطرية الثانية بصوت المعلق الرياضي “محمد السعدي”.

ويسعى فريق القادسية لمواصلة نتائج المميزة حين يستضيف الكويت، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الكويتي الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن العربي المتصدر.

أما الكويت الذي استعاد نغمة الانتصارات أمام الشباب، بعد سقوطه في ثلاث تعادلات متتالية، فليس ببعيد عن القمة، فقد تقدم للمركز المركز الرابع مؤخرًا برصيد 10 نقاط من انتصاراين وأربع تعادلات، وإذا ما هزم القادسية سيدخل منافسة مفتوحة على اللقب أمام أندية العربي والقادسية والنصر.

ويأمل عشاق الكويت في انهاء تفوق القادسية على فريقهم، فمنذ عام 2018 لم يفز الكويت بأي مباراة في الدوري الكويتي، واكتفى بتحقيق الفوز مرة في كأس الأمير عام 2019 ومرة أخرى في نهائي كأس ولي العهد يوم 12 يناير 2021 بعد التمديد لأشواط إضافية بسبب التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

وفي آخر 10 مباريات بين الكويت والقادسية في الدوري المحلي، فاز القادسية بـ 5 مباريات مقابل 3 للكويت، وتعادلا في مباراتين.

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الكويت 1-1 القادسية

الدوري الكويتي (الجولة 7)

ملعب “محمد الحمد”

انتهت

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الشوط الاول

5″ جووول – يوسف ناصر – الكويت

الشوط الثاني