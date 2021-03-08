بث مباشر | مشاهدة مباراة الرفاع والرفاع الشرقي في الدوري البحريني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الرفاع والرفاع الشرقي، في قمة مباريات اليوم ببطولة الدوري البحريني (دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني)، لحساب الجولة 11.

يستضيف ستاد مدينة خليفة الرياضية مباراة الرفاع والرفاع الشرقي، وتنطلق في تمام الساعة 13:55 بتوقيت جرينيتش، 15:55 بتوقيت مصر، 16:55 بتوقيت البحرين والسعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع والرفاع الشرقي على القناة الرياضية البحرينية الأولى، بصوت المعلق الرياضي البحريني “علي حسن” الذي علق على قمة الرفاع والأهلي يوم 4 مارس الجاري في كأس ملك البحرين وشهدت فوز الرفاع بهدفين دون رد.

ويعيش الرفاع سلسلة نتائج مميزة في جميع مواجهاته السابقة أمام الرفاع الشرقي، ففي آخر 10 مباريات فاز 5 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر مرة يتيمة ترجع إلى سبتمبر 2018 ضمن منافسات الدوري البحريني الممتاز.

وتبدو مهمة هزيمة الرفاع من أصعب المهام بالنسبة لأي فريق في البحرين حاليًا، حيث يعد نادي الرفاع أفضل فريق في البلاد وضمن الأفضل في غرب آسيا منذ سنة مضت، فلم يخسر أي مباراة على كافة الأصعدة منذ تاريخ 29 فبراير 2020، حين تعرض للخسارة بنتيجة 2/4 أمام مضيفه النجمة ببطولة الدوري.

واستطاع الرفاع تحقيق الفوز في 21 مباراة منذ مارس الماضي حتى الآن، من بينهم 12 فوز متتالي في الفترة من 4 ديسمبر 2020 حتى 4 مارس 2021 ما بين الدوري وكأس ملك البحرين.

على النقيض، يدخل الرفاع الشرقي مباراة اليوم بعد 3 خسائر متتالية، الأولى أمام الرفاع في كأس الملك، والثانية والثالثة أمام المحرق والحد في الدوري المحلي، الأمر الذي أدى لتراجع حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحتل الرفاع المركز الأول في جدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط واضحة عن الرفاع الشرقي الثاني، بعد انتهاء النصف الأول من موسم 2021/2020.

الرفاع 2-0 الرفاع الشرقي

الدوري البحريني (الجولة 11)

ستاد مدينة خليفة الرياضية

انتهت

???? قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول إذا ما توقف البث المباشر + للتعرف على تفاصيل المباراة “مكتوبة”

الشوط الاول