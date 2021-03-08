الميركاتو الصيفي | بعد رودريجيز.. أنشيلوتي يستعد لتخليص ريال مدريد من لاعبين جديدين!

يبدو أن نادي إيفرتون الإنجليزي سيلعب دور المخلص مرة أخرى مع ريال مدريد الإسباني، بعد أن خلصه في الميركاتو الصيفي الماضي، من صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز.

وانضم رودريجيز (29 عامًا) إلى إيفرتون الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بالاتفاق مع ريال مدريد، في ظل محاولات النادي الملكي لتقليص فاتورة الرواتب، بعد الأزمة المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إيفرتون يريد لاعبين جديدين من ريال مدريد ، هما: لوكاس فاسكيز وإيسكو ألاركون.

حيث يسعى إيفرتون لاستغلال تواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية، لإقناع الثنائي الإسباني بالانضمام إلى التوفيز.

ولا يعيش إيسكو (28 عامًا) أفضل أيامه في ريال مدريد، حيث يعاني من تراجع في مستواه (تمريرة حاسمة واحدة في 16 مباراة بالدوري الاسباني)، بالإضافة لعلاقته المتدهورة مع المدير الفني للوس بلانكوس، زين الدين زيدان.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي، وبنسبة كبيرة لن يمانع النادي الملكي التخلي عن خدمات صانع الألعاب الإسباني، خصوصًا في ظل وجود زيدان.

وانضم إيسكو إلى اللوس بلانكوس في صيف 2013، قادمًا من صفوف فريق مالقا الأندلسي نظير 30 مليون يورو، وشارك النجم الإسباني في 326 مباراة مع الميرنجي بمختلف المنافسات، أحرز خلالها 51 هدفًا وقدم 55 تمريرة حاسمة.

أما وضع فاسكيز يبدو غريبًا بعض الشيء، إذ عاد اللاعب صاحب الـ29 عامًا لتقديم مستويات رائعة خلال الموسم الحالي، وشارك في 20 مباراة بالدوري الاسباني، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

لكن اللاعب متعدد المراكز، لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي سينتهي في الصيف القادم أيضًا بعد نهاية الموسم الجاري.