نتيجة مباراة كوكاكولا وبتروجيت في كأس مصر 2021/2020

تعرف على نتيجة مباراة كوكاكولا وبتروجيت، في ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021/2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 8 مارس 2021، والتي استضافها ملعب أقدم فريق في مصر “السكة الحديد” بإدارة الحكم طارق سامي.

حسم فريق بتروجيت تأهله الى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر بعدما تخطي فريق كوكاكولا بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الاصلي والأضافي بالتعادل السلبي.

دخل بتروجت المباراة بعد تغيير الجهاز الفنى بالكامل وتعيين ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب بسبب تدهور النتائج وتقهقر ترتيب الفريق للمركز الرابع عشر فى جدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 16 نقطة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر بتروجت على معظم الفترات، في المقابل اعتمد كوكاكولا على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي، وأهدر لاعبو بتروجت العديد من الهجمات، كانت كفيلة بخروجه فائزا من المباراة.

فَجر نادي كوكاكولا الناشط في الدوري المصري الدرجة الثانية، مفاجأة من وزن ثقيل حين أطاح بفريق الإنتاج الحربي من دور الـ 32 بهدف دون رد يوم 14 فبراير الماضي.

الشيء نفسه كان قد فعله فريق بتروجيت المتواجد كذلك في دوري الدرجة الثانية (المظاليم) قبلها بـ 24 ساعة، عندما تجاوز فريق ذئاب الجبل “المقاولون العرب” بنتيجة صادمة قوامها 3 أهداف لهدف يوم 13 فبراير الماضي.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات كوكاكولا وبتروجيت، استطاع كوكاكولا تحقيق الفوز في مناسبتين بالاضافة إلى تعادل في نهاية موسم 2020/2019 الذي أستكمل في الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما فاز بتروجيت مرة واحدة كانت ببداية هذا الموسم.

وإلتقى كوكاكولا ببتروجيت يوم 5 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة 16 بالمجموعة B في دوري المظاليم، واستطاع الفوز على النادي البترولي بهدف دون رد، علمًا بأن مباراة النصف الأول من هذا الموسم كانت قد انتهت بفوز كاسح لبتروجيت بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الأولى.

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