جيريرو ورينا ربما يشاركان مع دورتموند أمام إشبيلية وهالاند جاهز

قال إيدن تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند اليوم الإثنين إن جيوفاني رينا ورفائيل جيريرو ربما يشاركان في مواجهة إشبيلية في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بينما أصبح المهاجم إيرلينج هالاند جاهزًا.

وسيخوض دورتموند، الذي خسر 4-2 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني يوم السبت، المباراة بدون جادون سانشو الذي سيغيب عدة أسابيع للإصابة.

وفاز الفريق الألماني 3-2 في الذهاب في إسبانيا.

وغاب سانشو لاعب إنجلترا ورينا وجيريرو عن الهزيمة أمام بايرن لكن اللاعبين الأمريكي والبرتغالي ربما يلحقان بالمباراة غدا الثلاثاء.

وأبلغ تيرزيتش مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت “بالنسبة لجيدون فهي مسألة أسابيع، بالنسبة لرفائيل وجيوفاني فهي عدة أيام، لا نعلم مدى إمكانية جاهزيتهما للغد، أتمنى أن يكونا جاهزين”.

وأشار المدرب المؤقت الذي تولى المسؤولية عقب إقالة لوسيان فافر إلى أن هالاند، الذي خرج بعد مرور ساعة أمام بايرن للإصابة عقب تسجيله هدفين، جاهز للعب.

وأضاف “إيرلينج بدا غير متأثر (بالإصابة البسيطة التي تعرض لها أمام بايرن) ومن المتوقع أن يلعب في الغد”.

وجاءت هزيمة دورتموند أمام بايرن بعد هدفين متأخرين لتنهي مسيرة من أربعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات لكن الفريق يتفوق على إشبيلية بفضل فوزه في الذهاب.

وتلقى إشبيلية خسارة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه إلتشي المتعثر ليستمر أسبوعه الكارثي بثلاث هزائم من بينها الخروج من قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأربعاء الماضي.

وقال تيرزيتش “لن تكون سهلة. قلت من قبل إننا بحاجة إلى تقديم أداء جيد في المباراتين، نتوقع مباراة قوية من أشبيلية حتى لو لم تكن نتائجه الأخيرة جيدة.

“نستعد (لإشبيلية) وتقديم أداء مختلف في دورتموند. أشبيلية سيكون فريقًا مختلفًا في الغد. سيريد تقديم أداء أفضل من مباراة الذهاب عندما أحرز هدفين”.

وتابع “هذا يعني أننا يجب أن نكون أفضل عما كنا في إشبيلية”.