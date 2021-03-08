بث مباشر | مشاهدة مباراة كوكاكولا وبتروجيت في كأس مصر 2021/2020

kkيقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة كوكاكولا وبتروجيت في ثمن نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021/2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 8 مارس 2021.

تقام مباراة بتروجيت وكوكاكولا على ملعب أقدم فريق في مصر “السكة الحديد” بإدارة الحكم طارق سامي، وتنطلق في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

ينقل البث المباشر لمباراة كوكاكولا وبتروجيت على شاشة قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي “محمد الغياتي”.

وفَجر نادي كوكاكولا الناشط في الدوري المصري الدرجة الثانية، مفاجأة من وزن ثقيل حين أطاح بفريق الإنتاج الحربي من دور الـ 32 بهدف دون رد يوم 14 فبراير الماضي.

الشيء نفسه كان قد فعله فريق بتروجيت المتواجد كذلك في دوري الدرجة الثانية (المظاليم) قبلها بـ 24 ساعة، عندما تجاوز فريق ذئاب الجبل “المقاولون العرب” بنتيجة صادمة قوامها 3 أهداف لهدف يوم 13 فبراير الماضي.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات كوكاكولا وبتروجيت، استطاع كوكاكولا تحقيق الفوز في مناسبتين بالاضافة إلى تعادل في نهاية موسم 2020/2019 الذي أستكمل في الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما فاز بتروجيت مرة واحدة كانت ببداية هذا الموسم.

وإلتقى كوكاكولا ببتروجيت يوم 5 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة 16 بالمجموعة B في دوري المظاليم، واستطاع الفوز على النادي البترولي بهدف دون رد، علمًا بأن مباراة النصف الأول من هذا الموسم كانت قد انتهت بفوز كاسح لبتروجيت بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الأولى.

كوكاكولا 0-0 بتروجيت

ركلات الترجيح 3-4

???? ملعب السكة الحديد (القاهرة)

???? كأس مصر (دور الـ 16)

انتهت

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تشكيلة كوكاكولا اليوم: محمد علي ميلا – حسام زين العابدين – أحمد فوزي – محمد أحمد عبد المنعم | محمد يسري – سيدجي إيرك – حسام سيد – محمد علاء | كريم صلاح وجون إيفيري.

محمد علي ميلا – حسام زين العابدين – أحمد فوزي – محمد أحمد عبد المنعم | محمد يسري – سيدجي إيرك – حسام سيد – محمد علاء | كريم صلاح وجون إيفيري. تشكيلة بتروجيت اليوم: محمد أبو النجا – مصطفى معوض – أحمد جودة – محمود منصور – سامح إبراهيم | خالد عبد الرازق – إسلام كانو – رشاد المتولي – صلاح لالا – عبد الرحمن جمال | محمد السيد شيكا.

محمد أبو النجا – مصطفى معوض – أحمد جودة – محمود منصور – سامح إبراهيم | خالد عبد الرازق – إسلام كانو – رشاد المتولي – صلاح لالا – عبد الرحمن جمال | محمد السيد شيكا. نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0