سولشاير يثير المخاوف حول لحاق راشفورد بمباراة مانشستر يونايتد وميلان

أثار المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشاير المخاوف لدى مشجعي الشياطين الحمر، حول لحاق نجم الفريق، ماركوس راشفورد بمواجهة إيه سي ميلان الإيطالي القادمة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة ميلان يوم الخميس القادم في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، في إحدى كلاسيكيات الكرة الأوروبية والتي اعتاد متابعي اللعبة مشاهدتها في بطولو دوري أبطال أوروبا، وليس اليوروبا ليج.

وأصيب راشفورد (23 عامًا) خلال مباراة ديربي مانشستر ضد مان سيتي، مساء أمس الأحد على ملعب الأخير، والتي فاز بها الشياطين الحمر (2-0)، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال سولشاير عقب المباراة عن إصابة راشفورد: “لقد ركض ماركوس بسرعة كبيرة من أجل الدفاع، وربما أنقذ هدفًا، وضحى بنفسه من أجل الفريق”.

وأضاف: “أعتقد أن الإصابة بكاحله. أنا لست طبيبًا، ولكن أتمنى ألا يكون الأمر سيئًا. سيتعين علينا فحصه”.

وبذلك، قد ينضم راشفورد إلى زميله الأوروجوياني إدينسون كافاني، المرشح هو الآخر للغياب عن مواجهة ميلان.

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلال المركز الثالث في مجموعته، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، على الترتيب.

ليهبط مانشستر يونايتد لمسابقة الدوري الأوروبي، قبل أن يتمكن من إقصاء ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ 32 من البطولة، منتظرًا مواجهة نارية أمام العملاق الإيطالي، إيه سي ميلان.