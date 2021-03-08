الميركاتو الصيفي | مدرب وست هام يحدد سعر ديكلان رايس

زف المدير الفني لوست هام يونايتد، ديفيد مويس خبرًا غير سار لكبار أندية الدوري الانجليزي في تصريحاته الأخيرة، عندما حدد سعرًا تعجيزيًا للاستغناء عن خدمات نجم وسط الفريق، ديكلان رايس.

ويقدم رايس (22 عامًا) أدائًا رائعًا مع وست هام في موسم استثنائي للمطارق، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.

ويعتبر النجم الإنجليزي هدفًا لعدد من كبار أندية البريميرليج، على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد، الذي سيسعى لاستغلال رغبة وست هام بضم “جيسي لينجارد” بشكل نهائي، لضم رايس في المقابل.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد مويس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: “لا أتفق مع المالكين في أن قيمة ديكلان رايس تساوي 100 مليون جنيه إسترليني، قيمته أعلى من ذلك بكثير”.

وتجدر الإشارة إلى أن، رايس كان يلعب في صفوف تشيلسي بمرحلة الناشئين، قبل أن ينضم لوست هام، وتدرج بالفئات السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول بالنادي.

جدير بالذكر أن اللاعب ذو الأصول الأيرلندية والذي فضل تمثيل منتخب إنجلترا، خاض مع وست هام 138 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.