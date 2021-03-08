تقرير | رونالدو “المنتعش” يتأهب لقيادة يوفنتوس في مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

بعد حصوله على قسط من الراحة مطلع هذا الأسبوع، ينتظر أن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم يوفنتوس عندما يستضيف الفريق بورتو البرتغالي غدًا الثلاثاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

ويمثل المنتعش دائمًا رونالدو والمتألق ألفارو موراتا والنشيط الشاب فيدريكو كييزا قوة هجومية ضاربة يمكن ليوفنتوس الأعتماد عليها بشكل كبير في هذه المواجهة التي يتطلع من خلالها تجنب الخروج من دور الستة عشر للموسم الثاني على التوالي.

وعلى غير المعتاد ، جلس رونالدو على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام لاتسيو أمس الأول السبت، والتي انتهت لصالح يوفنتوس 3 / 1 ليحافظ فريق السيدة العجوز على موقعه بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي.

ولم يشارك رونالدو إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة بديلًا للإسباني موراتا الذي سجل هدفين وقاد الفريق للفوز الثمين على منافس عنيد.

وكتب رونالدو على “إنستجرام” : “فوز رائع ! لنواصل مسيرتنا يا رفاق”.

ويمثل الفوز على لاتسيو دفعة معنوية رائعة ليوفنتوس قبل المواجهة الحاسمة مع بورتو الذي حقق الفوز 2 / 1 على ملعبه ذهابًا.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بهدف نظيف أو الفوز بأي نتيجة أخرى بفارق هدفين ليحسم لصالحه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ووصف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة لاتسيو بأنه “راحة كان مخطط لها”، وقد أعاد ذلك إلى الجماهير ذكريات جيدة.

ففي مارس 2019، كان رونالدو قد حصل على راحة مشابهة، وعاد بعدها ليسجل ثلاثية (هاتريك) ويقود يوفنتوس إلى الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 3 / 2 في دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.

وفي العام الماضي، حصل رونالدو أيضًا على راحة خلال مباراة بالدوري الإيطالي ثم عاد بعدها وسجل ثنائية قاد بها الفريق للفوز على ليون الفرنسي 2 / 1، لكن ليون تأهل لدور الثمانية بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2 / 2 واستفاد الفريق الفرنسي من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويحتل رونالدو 36 / عامًا / صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفًا، كما سجل أربعة أهداف خلال خميس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، معززًا رقمه القياسي حيث رفع رصيده في سجل مشاركاته بالبطولة إلى 134 هدفًا.

أما موراتا، الذي كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد في 2019، فقد سجل ليوفنتوس ستة أهداف خلال سبع مباريات في البطولة الأوروبية، وقدم عروض جيدة إلى جانب رونالدو منذ أن انضم إلى يوفنتوس مجددًا في سبتمبر الماضي علمًا بأنه توج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في كل من عامي 2015 و2016.

وقال موراتا الذي سجل 16 هدفًا خلال 31 مباراة هذا الموسم :”عندما تلعب مع أفضل مهاجم على الإطلاق، يكون أول ما تفكر به هو دعمه ثم يأتي التسجيل في المرتبة الثانية من حيث الأولوية.”

وأضاف :”لو لم يكن يلعب، فإنك تفكر بشأن التسديد بنفسك بشكل أكبر، أما عندما يكون على أرض الملعب فإنه يكون مثل إنسان آلي يسجل دائمًا، لذلك يكون عليك تمرير الكرة إليه.”

وفي ظل معاناة باولو ديبالا في محاولاته للتعافي من مشكلات في الركبة، لعب فيدريكو كييزا دورًا بارزًا في هجوم يوفنتوس، حيث سجل للفريق تسعة أهداف وصنع سبعة أهداف أخرى وقد تأقلم بشكل جيد مع أسلوب لعب الفريق.

وقال كييزا عقب مباراة لاتسيو إن الفريق يؤدي بشكل جيد من خلال العمل الجماعي كوحدة واحدة، وأوضح :”عندما استخلصت الكرة في البناء للهدف الثاني (الذي سجله موراتا)، كان هذا بفضل عمل الفريق.”

وكان كييزا 23 / عامًا / قد سجل الهدف الثاني له في دوري أبطال أوروبا، في مباراة الذهاب أمام بورتو، وقد يكون للهدف دور حاسم في حسم بطاقة التأهل.

ويغيب لاعب قلب الدفاع البرازيلي دانيلو عن يوفنتوس بسبب الإيقاف، لكن ينتظر عودة المدافعين الأخرين ليوناردو بونوتشي وماتييس دي ليخت وربما المخضرم جيورجيو كيليني أيضًا.