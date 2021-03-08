محكمة التحكيم تقلص عقوبة أحمد إلى سنتين وتمهد لرئاسة موتسيبي الاتحاد الافريقي

قلّصت محكمة التحكيم الرياضية الإثنين عقوبة ايقاف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد من خمس سنوات إلى سنتين، مُمهدة لانتخاب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي في 12 مارس المقبل في الرباط بعد انسحاب جميع منافسيه.

قالت المحكمة في بيان أن استئناف أحمد ضد قرار غرفة الحكم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في نوفمبر 2020 بعد ايقافه بقضايا فساد “تم تأييده جزئيًا وقلصت مدة الإيقاف لعامين اعتبارًا من اليوم، ناقص فترة الإيقاف التي خدمها بالفعل بين 19 نوفمبر 2020 و29 يناير 2021، كما تم تقليص الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري”.