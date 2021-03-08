عاجل | نابولي يؤكد خضوع فوزي غلام لجراحة جديدة في الركبة!

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الإثنين أن مدافعه الجزائري فوزي غلام سيخضع لعملية جراحية في الركبة للعلاج من تمزق في الأربطة.

وكان فوزي غلام 30/ عاما/، المولود في فرنسا، قد خرج مصابًا خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها نابولي على بولونيا 3 / 1 أمس الأحد في الدوري الإيطالي.

وجرى تشخيص حالة اللاعب وتبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وتقرر خضوعه لعملية جراحية اليوم الإثنين.

وكان فوزي غلام، الذي انضم إلى نابولي في عام 2014، قد خضع لجراحة مشابهة في الركبة اليمنى في نوفمبر 2017.