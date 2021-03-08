لابورتا يعلن أول قرار بعد فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة

قرر خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني تعيين فيران ريفيرتر رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة “راك 1″ الكتالونية اليوم الاثنين إن ريفيرتر سيتولى مسؤولية :”التحول في النادي وإعادة تنظيمه.”

وسيرحل ريفيرتر 48 / عامًا / عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة “ميديا ساترن” لمتاجر التجزئة للأجهزة الكهربائية.

وحصد لابورتا 30 ألف و184 صوتًا (نسبة 28ر54 %) من الأصوات في انتخابات برشلونة التي جرت الليلة الماضية.

وتفوق لابورتا في الانتخابات على فيكتور فونت الذي حصد 16 ألف و679 صوتًا (بنسبة 99ر29 %) وتوني فريتشا الذي حصد 4769 صوتًا (بنسبة 58ر8 %).

وأعلن برشلونة أن 51 ألف و765 عضوًا شاركوا في التصويت، من إجمالي 109 ألف و531 عضوًا مؤهلين للتصويت، وهو ما يشكل ثاني أعلى نسبة إقبال في تاريخ النادي.

وقال لابورتا ورافا يوست، الذي يعد بمثابة الذراع اليمنى له، إن ملعب التدريب يمثل نقطة الانطلاق، وذلك في حديثهما مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وباقي اللاعبين صباح اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن ينضم إلى فريق لابورتا أيضًا، ماتيو أليماني المدير العام السابق لنادي بلنسية ورئيس نادي ريال مايوركا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين أن خوردي كرويف سينضم للعمل في برشلونة أيضًا، عبر تولي منصب السكرتير الفني.