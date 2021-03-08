الميركاتو السعودي | الأهلي يغلق ملف يوسف بلايلي بشكل نهائي!

نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي في إغلاق ملف قضية الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول السابق، بالتسوية دون تكليف النادي أي تبعات مالية، إضافة إلى إعادة مليون وستمائة ألف يورو إلى خزانة النادي يدفعها اللاعب.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الإثنين أن مصادر كشفت لها أن الطرفين اتفقا على إسقاط الدعويين المرفوعتين من كل جانب، مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائيًا بأي رواتب مستقبلًا، وإعادة جزء من مقدم العقد وبعض الرواتب، ما مجموعه مليون و600 ألف يورو، على ألا يطالب الأهلي أيضًا باستعادة كامل العقد.

وكان بلايلي قد رفع قضية فسخ عقد من طرف واحد بداعي عدم تسلم رواتبه، قابلتها إدارة عبد الإله مؤمنة بقضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكو فيها من عدم حضور اللاعب في مواعيده المحددة، وأرفقتها بصور من تذاكر السفر والحجوزات التي حددها النادي للاعب.

وفي ظل المراسلات القانونية بين الأطراف، رأى محامو الجانبين أن التسوية أفضل حل، وأن المضي في التقاضي سيكلف الجانبين مبالغ مالية عالية.

وأوضح مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي لصحيفة “الرياضية” أن بلايلي سلم رسميًا الدفعة الأولى من مبلغ التسوية، وسوف تحصل إدارة النادي خلال الأيام المقبلة على مبلغ الدفعة الثانية والأخيرة من التسوية.