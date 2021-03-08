الامارات | قائمة المدربين المرشحين لخلافة مدرب ليفربول كلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المدربين المرشحين لخلافة مدرب ليفربول كلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت الصحف البريطانية باب التوقعات أمام رحيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي يبدو استمراره مع "الريدز" صعباً بعد السقوط السادس على التوالي في ملعب "آنفيلد"، امس الأحد، إثر تلقيه صفعة قوية بالخسارة أمام فولهام بهدف نظيف في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين إن كلوب بات مهدد بالإقالة أو الاستغناء عن خدماته مع نهاية الموسم الحالي خصوصاً أن النادي يبحث حالياً عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة تحسباً لأي قرار طارئ بالإقالة.

وأوضحت أن هناك خمسة مدربين مرشحين لتدريب ليفربول حال إقالة كلوب، هم: لاعب ليفربول السابق ومدرب رينجرز الاسكتلندي حالياً ستيفن جيرارد، ومدرب لايبزيغ الألماني جوليان ناغيلسمان، ومدرب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ماركو روز ، ومساعد مدرب ليفربول بيب ليندرز، ومدرب يوفنتوس الأسبق الإيطالي ماسيماليانو أليغري.

ويحتل ليفربول -حامل لقب الدوري الإنجليزي- المركز الثامن برصيد 43 نقطة متأخراً بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر والأقرب لانتزاع البطولة.

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