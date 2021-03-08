الامارات | علي مبخوت أفضل لاعب في فبراير.. وشمبيه الحارس الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت أفضل لاعب في فبراير.. وشمبيه الحارس الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، لشهر فبراير، التي تنظمها الرابطة برعاية “اتصالات” الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي.

جاء إعلان الفائزين مع نهاية التصويت عبر الموقع الرسمي، وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بمشاركة كبيرة من الجماهير ومتابعي دوري الخليج العربي، من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوج علي مبخوت مهاجم الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر فبراير، بعد أدائه البارز الذي جعله يتفوق على أربعة منافسين وهم زميله الجنوب إفريقي تولاني سيريرو، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، وريان مينديز لاعب النصر، والبرازيلي جواو بيدرو لاعب بني ياس.

كما حصد مدرب الجزيرة مارسيل كايزر جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل.

ونال أحمد شمبيه حارس مرمى النصر جائزة أفضل حارس، متفوقاً على علي خصيف حارس مرمى الجزيرة وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة العشرين من دوري الخليج العربي، التي ستنطلق مساء يوم الخميس المقبل .

ويجري اختيار قائمة المرشحين لكل شهر عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، وتتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.

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