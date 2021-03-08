الامارات | إسماعيل مطر يعلق على "ركل الكرة" بعد صافرة نهاية مباراة الوحدة وعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مطر يعلق على "ركل الكرة" بعد صافرة نهاية مباراة الوحدة وعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى قائد الوحدة، إسماعيل مطر، دهشته من تركيز البعض على قيامه بركل الكرة عقب صافرة حكم مباراة فريقه ضد عجمان، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم والتي شهدت "ريمونتادا" لعجمان الذي عدّل تأخره 1-3 إلى التعادل 3-3، في مشهد أوحى بأن مطر كان حزيناً أو غاضباً لضياع العلامة الكاملة.

وقال مطر لقناة دبي الرياضية: "لا أعلم لماذا يركز البعض على هذا الشيء ويحاولون التفتيش في داخلي عن أسباب هذا التصرف، الأسباب واضحة للجميع ولا أريد أن أتحدث عنها حتى لا يأخذ البعض من كلامي لتحقيق السبق الإعلامي".

وأضاف: "أريد دائما ألا أخرج كل ما بداخلي، في النهاية لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للآخرين".

وتابع: "خسرنا نقطتين ضد البرتقالي، ويجب أن نفكر في المباراة المقبلة ضد العين، وهذا هو الأهم لي بدلاً من الحديث عن نتيجة مباراة عجمان".

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