شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى محمد الشناوى حارس الاهلي أفضل انقاذ بالجولة الثالثة في دورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لفت محمد الشناوى حارس الاهلى ومنتخب مصرالوطني الأنظار خلال الفترة الماضية بعد تألقه اللافت في العديد من المباريات وحسمه للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي وتألقه في كأس العالم للأندية .

وتابع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلى تألقه ليختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كأفضل حارس تصدى للكرات وأنقذ فريقه في الجولة الثالثة في مجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وساعد حارس مرمى الأهلى فريقه المصري وتمكن من التصدى لهدف لا يصد ولا يرد ضد فيتا كلوب في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل بهدفين لكل منهما

وحقق الاهلى تعادلاً مخيباً للآمال أمام فيتا كلوب، ويحتاج النادي الأهلى الملقب بالفريق الأحمر للفوز على فيتا كلوب خلال الجولة القادمة من أجل الصعود للدور التالي.

من جهة أخرى وصل النادى الأهلى أحد العروض من تركيا لضم محمد الشناوي حارس الفريق وأبدى حارس النادي الأهلي رغبته الأكيدة في تجربة الاحتراف خارج مصر خلال الفترة القادمة بشرط موافقة إدارة النادي الأهلي وقال: «لن أخرج من النادي الأهلي إلا بعد موافقة إدارة الفريق» .

كان مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضوا بيع اللاعب إلا بعد التعاقد مع حارس مرمى لا يقل عنه في المستوى حيث تعتبر الإدارة أن مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي يجب أن تكون قوية في الفريق .

وجاء رفض النادي الأهلي ترك اللاعب لعدم وجود حارس مرمى قوى يمثل ثقلاً في الفريق خاصة أن محمد الشناوي هو قائد الفريق في الفترة الأخيرة وساعد مع زملائه على تحقيق العديد من الألقاب مثل الدوري العام ودوري أبطال أفريقي وكأس مصر .