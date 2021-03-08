شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن تعيين محمود سعد في جهاز الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك عن تعيين محمود سعد نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لاتحاد الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي الأول بعد توابع أزمة مباراة الزمالك والترجي التونس التى فيها الزمالك بهزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أطال أفريقيا والتى علي إثرها تراجع الفريق لمركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وعقد اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك اجتماعًا طارئا ممددا حتي الآن لحسم صير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خصوصا بعد غضب الجماهير بعد مباراة الزمالك والترجي.

وشهدت اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة التنفيذية اقتراح الاستعانة بمدرب جديد فتم الاستقرار علي محمود سعد بعد توصية واقتراح من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلا أن الإدارة الحالية بنادي الزمالك تراجعت عن الاستعانة بأي وجه جديد في إدارة الكرة أو الجهاز الفني المعاون

واستقرت اللجنة علي الابقاء علي المجموعة الحالية دون أي تغيير سواء في إدارة الكرة او الجهاز الفني المعاون خصوصا وأن ضم محمود سعد شهد انقسام بين الجميع علي منصبه وتعيينه كمدرب عام مع باتشيكو او الاستعانة به كمشرف عام علي الكربة بنادي الزمالك

وتسببت مباراة الزمالك والترجي في أزمة كبيرة داخل إدارة القلعة البيضاء التى اعلنت انهاء في حالة انعقاد دائم بعد مباراة الزمالك والترجي التى اثرت نتيجتها سلبا علي هدوء واستقرار الزمالك .

ومن المقرر ان تعلن اللجنة الثلاثية قرارتها بخصوص قطاع الكرة والفريق الكروي الأول خلال الاسبوع المقبل حيث تنتظر الغدارة لما ستسفر عنه مباراة الزمالك والترجي المقبلة في الجولة الرابعة بطولة دوري أبطال افريقيا والتى ستقام بالقاهرة وستحسم بشكل كبير نسب الزمالك في التأهل حيث ان فوز الزمالك علي الترجي هو الخيار الوحيد للزمالك لإنعاش آماله في التأهل عن المجموعة الرابعة .