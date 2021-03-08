شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب موعد رحيله عن الريدز.. 5 أندية عملاقة تترقب مصير محمد صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن علاقة محمد صلاح بناديه ليفربول الإنجليزي قد أوشكت على النهاية، وذلك بعدما ألمح النجم الدولي المصري بإمكانية رحيله عن ملعب "أنفيلد"، مع نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة تقارير صحفية تزعم أن صلاح صاحب الـ 28 عامًا، أصبح غير سعيدًا في ليفربول، ويسعى للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصةً بعد تتناول الصحف خبر وجود، بوادر خلافات بين صلاح ومدربه يورجن كلوب، خصوصًا بعد تبديله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام تشيلسي.

كان صلاح قد ارتكب، خطأ في مباراة فريقه أمام فولهام وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، على أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 أندية يُمكنها الحصول على توقيع محمد صلاح خلال الصيف...

5 - باريس سان جيرمان:

انضم باريس سان جيرمان الفرنسي، لسباق الأندية الأوروبية العملاقة المُهتمة بضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويتمتع أثرياء العاصمة الفرنسية بإمكانيات مالية ضخمة للغاية سوف تُساعد الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي في إغراء صلاح وتجعله الأعلى أجرًا في العالم.

يميل باريس سان جيرمان حاليًا إلى العمل بنظام 4-2-3-1 ، مع وجود مبابي وأنخيل دي ماريا على الأطراف و ماركو فيراتي في الوسط بينما يبقى ماورو إيكاردي مهاجمًا وحيدًا، وبالطبع سوف يتألق صلاح بلا شك مع هذه الخطة. إنه يلعب بالفعل بشكل استثنائي في ليفربول الذي يفتقر إلى الدفاع ولا يسمح له بمثل هذه الحرية في المضي قدمًا.

بطبيعة الحال، يتمتع باريس سان جيرمان بمجموعة ممتازة من المواهب الهجومية بالفعل، ولكن التقارير التي تؤكد اقتراب دي ماريا من الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء ستجعل النادي يتحرك لإيجاد اللاعب البديل وبالطبع لا يوجد أفضل من صلاح في هذا المركز الآن.

على الرغم من أن الفريق الفرنسي يجب أن يتوخى الحذر بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن محمد صلاح سيُشكل إضافة حقيقة للنادي من أجل تحقيق أهدافه ووصول إلى حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



4- بايرن ميونيخ:

يعد النادي البافاري حاليًا الاكثر تكاملًا في كرة القدم الأوروبية، بفضل لاعبيه الكبار والنجاح الإداري الذي يتمتع به النادي العملاق، وعلى رغم من نجاح الفريق في الفوز بسداسية العام الماضي كان أخرها لقب كأس العالم للأندية، إلا أن الفريق مازال يرغب في تدعيم صفوفه من أجل الحفاظ على نجاح الفريق في الفوز بالبطولات.

قام هانز فليك بتشكيل فريق يمكنه لعب كرة قدم سريعة الإيقاع ومثيرة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قوته في الدفاع، ومع ذلك فقد يكون التعاقد مع صلاح نقطة تحول للنادي، خاصةً في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب ليروي ساني.

مع وجود روبرت ليفاندوفسكي في الهجوم، وتوماس مولر وسيرج جنابري، استقطاب صلاح للبافاري سيكون تعزيز هجومي إضافي، وقد أثبت صلاح نجاحه بالفعل في تجاربه السابقة وهو ما يجعله عنصرًا مغريًا لمدرب هانز فليك.

3- يوفنتوس:

حاول من قبل البيانكونيري التوقيع مع صلاح من خلال أكثر من محاولة في وقت سابق، مقابل التنازل عن باولو ديبالا، إضافة إلى مقابل مادي قيمته 40 مليون يورو، لكن تمسك اللاعب وبطل إنجلترا بالبقاء، حال دون إتمام الصفقة.

وقد يكون التعاقد مع صلاح هو الخيار الأنسب للمدرب أندريا بيرلو الذي يُعاني بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، خاصةً في ظل حاجة الفريق إلى لاعب يُساعد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشق الهجومي.

صلاح يعرف جيدًا كرة القدم الإيطالية وسبق له النجاح عندما كان لاعبًا في صفوف كلًا من فيورنتينا وروما على التوالي وهذا ما يجعله مطلوبًا بقوة في يوفنتوس، حيث سيكون حلًا سحريًا لليوفي في تحول الكرة من الدفاع إلى الهجوم.

2 - ريال مدريد:

من بين الأندية المهتمة، ربما يكون ريال مدريد هو الأفضل تجهيزًا لإغراء صلاح بشكل عام للتخلي عن ليفربول بعد ما كان سيصبح خمسة أشهر فقط مع فريق ميرسيسايد.

لا يخفى على أحد أن ريال مدريد يُعاني هجوميًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ولكن برغم من ذلك يتخلف لوس بلانكوس الآن عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق أربعة نقاط "مع مباراة مؤجلة للأخير" وعن الوصيف برشلونة بفارق نقطتين لا غير.

كان تسجيل الأهداف قضية رئيسية في مُعاناة النادي هذا الموسم، حيث سجل ريال مدريد 44 هدفًا في 26 مباراة بالدوري، وهو أقل من مُعدل الموسم السابق، ولذلك يسعى حامل لقب الليجا في الموسم السابق الحصول على توقيع صلاح الذي قد يُعوض غياب كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح الفريق الملكي حتى الآن لإيجاد بديل له.

بدون شك رئيس النادي فلورنتينو بيريز سيفتح خزائنه لرصد مبلغ كبير من أجل الحصول على خدمات صلاح الذي بالتأكيد سيكون صفقة كبرى للفريق، حيث سيعيد تنشيط هجوم الريال بسبب إمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.

1- برشلونة:

منذ وقت ليس ببعيد، كنا محظوظين بما يكفي لأن نكون شاهدين على واحد من أخطر الثلاثيات الهجومية التي شهدها عالم كرة القدم على الإطلاق - ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار أو إم إس إن باختصار.

دمرت الثلاثة الأمامية السابقة للفريق الكاتلوني دفاعات الدوري الإسباني لسنوات، وعندما غادر نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، تم التأكيد على أن الثلاثة تمكنوا من تحقيق 250 هدفًا في 299 مباراة خلال فترة وجودهم معًا.

يمكن القول إنه كان الأقل شهرة من بين الثلاثة، لكن عندما غير نيمار ألوان برشلونة من أجل مُغامرة جديدة في باريس، ترك ذلك فجوة كبيرة في الفريق الهجومي للنادي الكتالوني.

بعد مطاردة لا نهاية لها للاعب ليفربول الأسبق فيليب كوتينيو، جلب النادي في النهاية النجم الفرنسي الشاب في بوروسيا دورتموند عثمان ديمبيلي مقابل مبلغ قياسي للنادي قدره 105 مليون يورو، ثم قام بالتوقع مع أنطوان جريزمان، ولكن مع الأسف الشديد لم يتمكن الثلاثي من تعويض رحيل نيمار والنجاح مع الفريق الكاتلوني.

اكتسب صلاح خبراته في دوريين مختلفين، حيث تألق في الكالتشيو عبر بوابة فيورنتينا وروما، ثم واصل التألق في قلعة أنفيلد مع الريدز، وبالتالي لديه القدرة على التكيف مع الدوري الإسباني، لذلك يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيكون خيار مُناسب تمامًا للبرسا خلال مُنافسات الموسم الجديد.