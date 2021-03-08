شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإسماعيلي.. لاعبو الأحمر يستعدون للقاء بمسحة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران ظهر اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما شهدت الجلسة الحديث عن الوحدات التدريبية المتنوعة التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

يذكر أن الأهلي واصل تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في منافسات الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.