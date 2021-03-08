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البنك الأهلي يواجه طلائع الجيش ودياً

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق البنك الأهلي بنظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء غدًا الثلاثاء بستاد جهاز العسكري ضمن استعدادات الفريقين لخوض مباريات الممتاز.

وكان من المقرر إقامة مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة السادسة عشر يوم الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب، قبل أن يأتي قرار تعديل موعد المباراة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،ومن المقرر أن تقام يوم الاثنين الخامس عشر من مارس الجاري في تمام الخامسة مساء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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