شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه طلائع الجيش ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق البنك الأهلي بنظيره طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء غدًا الثلاثاء بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الفريقين لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر إقامة مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة السادسة عشر يوم الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب، قبل أن يأتي قرار تعديل موعد المباراة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،ومن المقرر أن تقام يوم الاثنين الخامس عشر من مارس الجاري في تمام الخامسة مساء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.