شكرا لقرائتكم خبر عن بوغطاس وإيبوكا يدعمان إنبي قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إجراء أكثر من تغيير على تشكيل الفريق البترولى، بعدما استعاد خدمات مهاجمه النيجيري جون أكويي إيبوكا، الذى تعرض للإيقاف، وغاب عن المباريات الماضية بسبب الإيقاف.

وينوي حلمى طولان الدفع بإيبوكا لقيادة الخط الأمامى للفريق البترولى أمام المصري البورسعيدى في المباراة المقرر لها السبت المقبل 13 مارس الجاري على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، خصوصا أن النيجيري هداف الفريق البترولى برصيد 5 أهداف.

كما يستعيد فريق إنبي خدمات التونسي زياد بو غطاس ومحمد المرسي، اللذين غابا عن مباراة طلائع الجيش الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1 بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يدخل فريق إنبي معسكرا مغلقا يوم الجمعة المقبل، من أجل التركيز على مواجهة المصري، خصوصا أن الفريق البورسعيدى منافس صعب ويؤدى بشكل جيد هذا الموسم، ويحتل المركز السادس بالدوري برصيد 22 نقطة خلف إنبي الذى يسبقه برصيد 23 نقطة.