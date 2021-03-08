شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه ينضم لمنتخب كوت ديفوار استعدادًا لمباراتى النيجر وإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون .

ومن المُقررأن يخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021، واثني حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندري على اداء رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، وفقا لما قدمه من مستوى مميز فى الفترة الماضية