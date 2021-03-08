شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يصحح أخطاء لاعبي أسوان قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الجهاز الفني لفريق أسوان على مراجعة المباريات الماضية لفريق سموحة وأخرها لقاء سموحة والجونة والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه استاد الإسكندرية.

وحذر علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون في لقاء سموحة خاصة بعد الخسارة في أخر مباراتين أمام البنك الأهلي ثم بيراميدز، وشدد عبد العال، على ضرورة تصحيح المسار خلال المباراة المرتقبة واستعادة طريق الانتصارات والنتائج الإيجابية، في ظل تقارب النقاط بين جميع الأندية بجدول مسابقة الدوري العام.