شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يستعد للمحلة بجلسات تحفيزية للاعبي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق الكرة بالاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، استعداداته النهائية لمواجهة غزل المحلة في المباراة المرتقبة، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، كما شهد مران اليوم جلسات تحفيزية للاعبي الاتحاد من جانب حسام حسن المدير الفنى لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل مواجهة الفلاحين

ويعلن حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى قائمة المباراة، بعد المران الأخير الذي يجريه الفريق على ملعبه بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين، ويأمل الجهاز الفني لفريق سيد البلد في تحقيق الفوز على المحلة؛ لتعزيز فرص اقترابه من المربع الذهبي ومزاحمة الكبار، بما يُرضي طموحات الفريق السكندري وجماهيره.