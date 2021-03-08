شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي يقترب من قائمة مباراة الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلي، على حسن العلاقات التى تجمع بين الدراويش والأهلى، خاصة خلال الأيام الأخيرة، رغم قرار اتحاد الكرة مؤخراً بتغيير ملعب مباراة الفريقين لتقام على ملعب برج العرب بدلاً من الإسكندرية ضمن مسابقة الدورى العام.

وقال وحيد فى تصريحات إذاعية: اتحاد الكرة أرسل إلينا أن مباراة الأهلى ستكون على استاد الإسكندرية ورتبنا كل الأمور وفقاً لذلك وحجزنا فندق الإقامة، وبعد ذلك فوجئنا بتغيير الملعب، والعلاقات خلال هذه الأيام طيبة جدا مع الأهلي، ولكن الجدول مضغوط.

وأضاف متحدث الإسماعيلى، مباراتا الأهلى والاسماعيلي فى الدور الأول والثانى ستكونا فى برج العرب، ولدينا كم كبير من الإصابات، من بينهم البدرى وأحمد أيمن رباط صليبي، وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى شاركا فى التدريبات، وعبد الرحمن الأقرب للعودة إلى صفوف الفريق.

واختتم وحيد قائلا، باهر كانت لديه إصابة مركبة ركبته اصطدمت بالعارضة فى مباراة الجونة وعانى من قطع الغضروف ولكنه استعجل العودة لذلك تجددت الإصابة ولكنه نزل بالأمس الملعب وهذه خطوة جيدة، ومن الوارد ضم عبد الرحمن مجدى لقائمة مباراة الأهلي.