شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح تدريباته للإعلام غدًا قبل مواجهة بطل زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، للحديث عن مباراة فريق الكرة أمام نكانا الزامبى فى مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نكانا الزامبى ضيفاً على فريق بيراميدز فى السادسة مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، فى بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة التى حل بيراميدز وصيفا لنسختها الماضية.

وسيشهد غدا الثلاثاء، الاجتماع الفنى للمباراة بحضور طاقم الحكام والمراقبين ومندوبى الفريقين بأحد فنادق التجمع الخامس، وكذلك مؤتمر صحفى للمدير الفنى لنكانا وقائد الفريق بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي ، كما يخوض نادى نكانا الزامبى تدريباته ، والوضع نفسه ليراميدز سيكون المران مفتوح 15 دقيقة أمام المصورين والقنوات الفضائية.