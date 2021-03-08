تعرف على حظوظ الأهلي في حال استبعاد المريخ السوداني من دوري أبطال إفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فريق نادي المريخ السوداني مُهدداً بالاستبعاد من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويلعب المريخ في مجموعة الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقدم نادي سيمبا التنزاني بشكوى للاتحاد الأفريقي "كاف" يطلب فيها احتسابه فائزاً في المباراة التي جمعت الطرفين السبت الماضي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري الأبطال بسبب اشراك المريخ ثنائي موقوف من قبل "فيفا" بسبب التوقيع لناديين.

وفي حالة ثبوت شكوى سيمبا والتأكد من اشراك المريخ إثنين من لاعبيه الموقوفين والذين لا يحق لهم المشاركة سيتم اقصاء الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي واحتساب نقاط المباراة لمصلحة سيمبا مع اعتبار بطل السودان خاسراً في الجولات الثلاثة المقبلة.

وكان سيمبا قد فرض تعادلاً سلبياً على المريخ في ملعب الأخير السبت الماضي وانفرد بطل تنزانيا بالصدارة برصيد 7 نقاط مقابل 4 للأهلي وفيتا كلوب ونقطة يتيمة للمريخ.

حظوظ الأهلي في التأهل من مجموعات دوري أبطال أفريقيا في حالة استبعاد "كاف" للمريخ السوداني

في حالة ثبوت الأزمة الإدارية في المريخ، فسيتخذ "كاف" أحد القرارين، إما بإعتماد فوز سيمبا كذلك إعتماد نتيجة مباراتي المريخ أمام كل من الأهلي وفيتا في الدور الأول للمجموعات مع اقصاء بطل السودان واعتباره خاسراً في الثلاث مواجهات المقبلة، أو الغاء جميع نتائج المريخ في البطولة، وفي الحالتين، لم يتغير من الأمر شيئاً لخسارة المريخ في مباراتي الأهلي وفيتا.

وبالتالي سيكون وضع الأهلي في المجموعة على النحو التالي:

سيمبا في الصدارة بـ 6 نقاط

فيتا كلوب في المركز الثاني بنقطة

الأهلي في المركز الثالث بنقطة

أو سيتم اضافة نقاط مباريات المريخ لكل فريق ليصبح:

سيمبا ف متصدراً بـ 12 نقطة

فيتا كلوب في المركز الثاني بـ 7 نقاط

الأهلي في المركز الثالث بـ 7 نقاط

وفي كلتا الحالتين سيكون الأهلي مطالباً بالفوز على سيمبا في القاهرة وفيتا كلوب في الكونغو من أجل التأهل دون النظر لباقي النتائج، أو الفوز على سيمبا في القاهرة والتعادل مع فيتا بأي نتيجة في الكونغو عدم فوز فيتا كلوب على سيمبا في تنزانيا أو التعادل مع فيتا كلوب بنتيجة أكبر من 2/2، والفوز على سيمبا في القاهرة وعدم النظر لنتيجة مباراة فيتا وسيمبا.