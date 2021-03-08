شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتخذ أول إجراء رسمي بشأن إقامة مباراة الأهلي في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الغضب سيطرت علي مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان بعدما أعلن مجلس اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد نقل المباراة من ستاد الأسكندرية الي ستاد الجيش في برج العرب بالأسكندرية فضلاً عن عدم قيام اتحاد الكرة بإرسال تفسيرات واضحة للإسماعيلي عن سبب نقل المباراة.

ويستضيف الإسماعيلي الأهلي " الأربعاء " في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز والتي كان من المفترض اقامتها علي ملعب ستاد الأسكندرية وفقاً للمخاطبات التي أرسلها اتحاد الكرة لناديي الأهلي والإسماعيلي حتي ابلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة الناديين بتغيير ملعب المباراة بسبب الدواعي الأمنية علي حد قوله.

وبالرغم من حالة الاحتقان التي سيطرت علي مجلس ادارة الاسماعيلي بسبب قرار اتحاد الكرة الا ان ابراهيم عثمان رئيس النادي اعطي تعليماته للجهاز الإداري للفريق إتخذ اول إجراء رسمي بشأن المباراة والبدء في إجراءات حجز فندق إقامة الفريق الكروي الأول في منطقة برج العرب بالإسكندرية والإنتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من مفاوضات بين مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ومجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد خصوصاً في ظل المحاولات المكثفة التي يبذلها مسؤولو الإسماعيلي مع الجهات الأمنية من اجل الحصول علي الموافقة الأمنية بإقامة المباراة علي ارض ملعب ستاد الأسكندرية.

واصدر مجلس إدارةة النادي الإسماعيلي بيان " الأحد " بشأن مستجدات مباراة الأهلي أعلن خلاله تمسكه بإقامة مباراة الأهلي علي ستاد الإسماعيلية أو علي ملعب ستاد الأسكندرية وعدم خوضها علي ملعب الجيش في مدينة برج العرب، فضلا ًعن تأكيد مجلس الادارة علي تمسكه باللعب الموسم المقبل في الاسماعيلية مع الأهلي ومطالبة اتحاد الكرة مبكراً بوضع ذلك عين الإعتبار عند وضع جدول المسابقة في الموسم الجديد.

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