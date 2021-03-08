شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يكشف تفاصيل أزمة التجديد لكريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطورت الأحداث بشكل سريع في أزمة كريم العراقي ومسؤولي النادي المصري البورسعيدي بعدما تبادل الطرفان الإتهامات خلال الساعات الأخيرة المنقضية.

واتهم مدير اعمال كريم العراقي مسؤولي النادي المصري بالسعي لتجميد اللاعب من اجل حرمانه من المشاركة مع المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة بعد الاضرار بمستواه الفني مما سيدفع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لإخراجه من حساباته.

وفجر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مفاجأة من العيار الثقيل للتأكيد علي حسن نواياهم وعدم سعيهم للإضرار باللاعب ومستقبله كما يزعم مدير أعماله.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات خاصة لـ المصري اليوم : «مجلس الإدارة لم يكن يريد ان يتحدث في أمور كانت داخل الغرف المغلقة إلا بعد مزاعم اللاعب ومدير اعماله التي تهدف الي خداع وتضليل جماهير النادي المصري».

واوضح هاشم: «بعد فوز منتخب مصر بالبطولة الإفريقية التي جرت في القاهرة وصعود مصر الي أولمبياد طوكيو قام مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بتكريم كريم العراقي بإعتباره احد الأبطال اللذين حققو البطولة لمصر».

وتساءل هاشم : كيف لمجلس إدارة النادي المصري ان يقوم بحرمان اللاعب من تمثيل منتخب مصر وحرمان المنتخب من جهوده كما يزعمون خصوصا وأن مجلس الإدارة اتخذ قرار استثنائي عقب البطولة الافريقية بمنح كريم العراقي مكافآة 50 الف جنيه تكريماً له شرف تمثيله لمنتخب بلاده في الإنجاز الذي تحقق.

وأشار هاشم : الي انه بعد انتهاء البطولة قمنا كأي مجلس إدارة يسعي لتمديد عقود لاعبيه المميزين بعقد جلسة مع كريم العراقي وطلبنا منه تمديد عقده مع النادي لموسم جديد بخلاف الموسم والنصف موسم المتبقي في عقده.

وكشف هاشم : ان قيمة عقد كريم العراقي مع المصري 400 الف جنيه عن الموسم الواحد وعرضنا علي كريم العراقي ان نرفع العقد الي 800 الف جنيه في السنة الاولي مليون ومائتان في السنة الثانية ومليون وستمائة الف في السنة الأخيرة ووافق اللاعب وقام بالتوقيع علي العقد الجديد والذي منحناه نسخه منه وابقينا علي باقي النسخه.

وأضاف هاشم : وفوجئنا بعد ساعة واحده من توقيع اللاعب علي عقده الجديد بقدومه الينا ومطالبته برد العقد الجديد له وانه لايرغب في التجديد وعلي الفور قمنا برد العقد الذي وقع عليه ولو كنا نسعي للإضرار بمستقبله كما يدعي لرفضنا منحه العقد الجديد.

وشدد هاشم: ان مجلس إدارة النادي المصري لن يقبل بأن يكون بوابة ليعبر منها اللاعب الي النادي الأهلي من خلال وكيله تامر النحاس المشهور بإنتمائه الأهلاوي.