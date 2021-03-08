شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ساعدنا الزمالك في جدولة ديونه.. ودعمناه في تحصيل 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وزير الشباب والرياضة في اجراء انتخابات الهيئات الرياضة وتحقيق الاستقرار المالى والإدارى لها في إطار الاستعدادات الخاصة بإجراءات الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية إعمالاً لأحكام لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017،.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي بأن الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعيات العمومية للانتخابات الخاصة بمجالس إدارات تلك الهيئات سوف تجرى بعد انتهاء السنة المالية الحالية والتي تنتهى في 30 يونية 2021، حيث يتم الدعوة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، على حين تجرى العملية الانتخابية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضة الأوليمبية بعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 أكتوبر 2021 وينطبق هذا الأمر على جميع الأندية والاتحادات ومنها كذلك الهيئات التي تديريها لجان مؤقتة ومنها نادى الزمالك والاتحاد المصرى لكرة القدم.



وفى سياق متصل أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية الرياضية الشعبية وذلك لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها وكذلك تكثيف مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والاجتماعية بتلك الهيئات وخاصة في الشعبية التي تتمتع بها الأندية الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أنه في إطار الحرص على تصحيح لما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى فإن الوزارة ساهمت في استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأندية الشعبية وخاصة تلك التي تعرضت لتغيرات أو تراجع في مستوى الإيرادات خلال الفترة الماضية ومنهم نادى الزمالك والذى قامت الوزارة بمساعدته بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة شئون النادى في حصوله على أكثر من مائة مليون جنيه كانت مستحقة لدى العديد من الجهات المختلفة لصالح النادى وليس من موازنة الوزارة ، فضلاً عن التواصل مع العديد من الجهات التي لديها مستحقات لدى نادى الزمالك لجدولة تلك الديون بما لا يعيق أداء النادى ووفاءه بالتزاماته المختلفة.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة ملتزمة بهذا الدور تجاه جميع الأندية الشعبية بغرض الحفاظ على استقرارها على صعيد النواحى المالية والإدارية، ودعم أنشطتها المختلفة في سبيل خدمة النشء والشباب والمواطنين من الأعضاء والمترددين عليها

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قدمت دعماً ماليا خلال شهر فبراير الماضي يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه، تضمن أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس واسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية في مختلف تلك المحافظات.