وحدة تريم يحرز البطولة التنشيطية لألعاب القوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز فريق وحدة تريم اليوم، البطولة التنشيطية لألعاب القوى لأندية المحافظات المحررة، نظمتها اللجنة الفنية لالعاب القوى بتمويل صندوق رعاية النشء والشباب، على مضمار الفقيد العولقي بملعب 22مايو بمدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتوج فريق وحدة تريم بالبطولة، برصيد 5 ذهبيات و 6 فضيات و برونزيتين ، و حل فريق الشرارة لحج بالمركز الثاني برصيد 5 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، فيما حل فريق شباب المنصورة عدن بالمركز الثالث برصيد 4 ذهبيات و فضية و برونزية واحدة .

وفي ختام فعاليات البطولة تم تكريم فريق وحدة تريم ( وادي حضرموت ) بكأس البطل ، وتكريم فريق الشرارة لحج بكأس الوصيف ، وتكريم فريق شباب المنصورة ( عدن ) بكأس المركز الثالث.