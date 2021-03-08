يوفنتوس والسيتي يتنافسان على خدمات الألماني غوسينس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن ناديي يوفنتوس ومانشستر سيتي يرغبان في التعاقد مع لاعب نادي ​أتالانتا​، الألماني ​روبن غوسينس​ Robin Gosens خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشار الموقع إلى ان اتالانتا لا يمانع بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن شرط أن يحصل على عرض يتضمن مبلغ 40 مليون يورو.

وتابع الموقع أن نادي مانشستر سيتي الانكليزي من أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع صاحب الـ26 عاما وكان هدفا منذ وقت طويل للمدرب الاسباني بيب غوارديولا للحصول على خدماته، وحاليا دخل على الخط يوفنتوس.