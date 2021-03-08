كريستيان ينضم إلى إتحاد AEW

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

انضم المصارع المخضرم ​كريستيان​ إلى اتحاد AEW، بعد أيام على انضمام العملاق ​بيغ شو​ إلى الاتحاد الجديد.



وكان النجم البالغ من العمر 47 عامًا قد خرج من التقاعد في عرض Royal Rumble في شهر كانون الثاني وبدا أنه سيستمتع بجولة أخرى في شركة فينس ماكمان.

إنما الآن سوف يتنافس بطل TNA السابق بصفته كريستيان كايدج Christian Cage للاتحاد الذي يملكه توني خان.

يُذكر أن كريستيان أمضى سنوات طويلة في عالم المصارعة، وخاض مباريات إلى جانب صديقه المقرب إيدج.