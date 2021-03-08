اليوفي يتنفس الصعداء قبل موقعة بورتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

تلقى نادي يوفنتوس الايطالي بقيادة اندريا بيرلو، بشرى سارة بعودة ثنائي خط الدفاع ماتياس ​دي ليخت​ وجورجيو ​كيليني​، وذلك قبل مواجهة ​بورتو​ في دوري أبطال أوروبا.



ويواجه يوفنتوس نظيره بورتو غدًا، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابًا 2-1.

وشهدت تدريبات اليوفي عودة الثنائي من الإصابة، والمشاركة في المران بالكامل استعدادًا لمواجهة بورتو.

ومن المرجح أن يكون باقي الفريق بالكامل متاحًا للمباراة، بعد عودة الثنائي بونوتشي وآرثر لمواجهة لاتسيو يوم السبت الماضي.

ومن جهة اخرى، يواصل الفارو موراتا عملية استعادة لياقته بعد تسجيل ثنائية ضد لاتسيو، وإراحة كريستيانو رونالدو في المباراة ومشاركته لدقائق قليلة.