كالافيوري جاهز لمواجهة شاختار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

أكّدت تقارير صحافية أن ظهير أيسر نادي ​روما الايطالي​ ريكاردو كالافيوري سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه ​شاختار​ الاوكراني يوم الخميس في ذهاب الدور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي على ملعب الاولمبيكو.



وأشارت التقارير إلى ان اللاعب الشاب شارك في تمارين الفريق الجماعية يوم الاثنين بعد التعافي من الاصابة التي لازمته في الأسابيع الماضية.

ويستعد روما يوم الأحد لمواجه بارما في الدوري الايطالي ضمن الجولة الـ27، من ثم مواجهة شاختار في مباراة العودة الأسبوع المقبل في أوكرانيا.