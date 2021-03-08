تشامبرز: سعيد بالعودة لكن التعادل مخيب للآمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

أنهى اللاعب كالوم ​تشامبرز​ فترة غيابه عن ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز التي استمرت 14 شهرًا، بعد رحلة ​أرسنال​ إلى بيرنلي، لكن المناسبة تركت شعورًا "بالمرارة" للمدافع حيث تعادل أرسنال 1-1.



وقال تشامبرز: "إنها لحظة حلوة ومرة ​​لنكون صادقين. كان من الرائع العودة إلى هناك مع اللاعبين، لقد مر وقت طويل منذ أن لعبت في الدوري الإنكليزي الممتاز. لذلك من الجيد شخصيًا أن أعود إلى هناك، لكن للأسف لم تكن النتيجة التي أردت تحقيقها".

وأضاف: "أعتقد أننا استحقينا المزيد من المباراة، كنا ندفع جيدًا نحو النهاية، لذلك نشعر بخيبة أمل كبيرة".