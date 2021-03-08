ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالم للاسبوع الـ311 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

واصل النجم الصربي نوفاك ​ديوكوفيتش​ صدارته للتصنيف العالم للاعبين ​التنس​ المحترفين للاسبوع 311 محققاً رقماً تاريخياً ليتخطى المايسترو السويسري روجيه فيدرر، وذلك برصيد 12030 نقطة ، ويليه الإسباني رافاييل ​نادال​ في المركز الثاني برصيد 9850 نقطة، ثم الروسي دانييل ​ميدفيديف​ في المركز الثالث برصيد 9735 نقطة الذي سيصبح ثانياً في الاسابيع القادمة، والنمساوي دومينيك تيم في المركز الرابع برصيد 9125 نقطة، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 6660 نقطة، والسويسري روجيه فيدرر في المركز السادس برصيد 6630 نقطة، والألماني ألكسندر زفيريف في المركز السابع برصيد 5615 نقطة، والروسي ​أندري روبليف​ في المركز الثامن برصيد 5019 نقطة، والأرجنتيني دييغو شوارتزمان في المركز التاسع برصيد 3640 نقطة، والإيطالي ​ماتيو بيريتيني​ في المركز العاشر برصيد 3480 نقطة.

