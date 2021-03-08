كومان يرفض عرض بايرن ميونيخ 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

رفض الدولي الفرنسي كينغسلي ​كومان​ جناح ​بايرن ميونيخ​ الالماني، عرض ادارة الفريق لتجديد عقده لأطول فترة ممكنة.



وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن عقد كومان مع البايرن ينتهي في صيف عام 2023، إلا أن البافاري يعمل على تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية لينتهي في 2026.

وأضافت أن النادي البافاري يريد ضمان استمرارية كومان في الفريق، لتجنب رحيله مثلما حدث مع ديفيد ألابا، الذي لم يتوصل لاتفاق مع النادي على تجديد عقده، ليعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وختمت الصحيفة، ان ثنائي مانشستر السيتي واليونايتد يرغبان في ضم كومان، خاصة ان الفرنسي قد لعب سابقاً تحت قيادة بيب غوارديولا.