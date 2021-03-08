ليندلوف: بإمكان مانشستر يونايتد الفوز على أي فريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

أعرب اللاعب السويدي فيكتور ​ليندلوف​ عن اعتقاده بأن فريق مانشستر يونايتد "يمكنه التغلب على أي فريق" عندما يكون في أفضل حالاته.



وقال ليندلوف: "نحن دائما على ثقة عندما نخوض كل مباراة. نحن نعلم أنه يمكننا التغلب على كل فريق. إنها مباراة صعبة للغاية خارج ملعبنا للعب ضد فريق جيد حقًا. هذا يوضح لنا كم نحن فريق رائع وما يمكننا القيام به على أرض الملعب".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد ونأمل أن نحقق المزيد من الانتصارات".