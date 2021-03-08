دزيكو لن يلحق مواجهة شاختار في الدوري الاوروبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

أكّدت تقارير صحافية عدّة أن مهاجم نادي ​روما الايطالي​ ​ايدين دزيكو​ لن يتمكّن من المشاركة في مباراة فريقه أمام ​شاختار​ الأوكراني يوم الخميس في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة ​الدوري الاوروبي​ على ملعب الاولمبيكو.



وأشارت التقارير إلى أن دزيكو ما زال يخوض تمارين فرديّة بعيدا عن المجموعة، ومن الصعب ان يلحق بمواجهة شاختار، على أن يعود يوم الأحد في مواجهة بارما في الدوري الايطالي، أي قبل مباراة العودة في أوكرانيا الاسبوع المقبل.

وتعرض دزيكو لهذه الاصابة خلال مواجهة سبورتينغ براغا في الدور الـ32.